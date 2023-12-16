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Karabük'te kaygan yolda takla atan otomobilde 1 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te kaygan yolda takla atan otomobilde 1 yaralı

Karabük'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük\'te kaygan yolda takla atan otomobilde 1 yaralı
16.12.2023 - 18:34,
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Karabük'te kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Yenice ilçesi istikametine seyir halindeki Yasin S. (22) yönetimindeki 55 ADB 732 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ören köyü mevkisinde takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Sağlık Servisine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Karabük, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kaygan yolda takla atan otomobilde 1 yaralı - Son Dakika
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