Karabük'te kırmızı ışık ihlali kazasında 2 yaralı, sürücüye 5 bin TL ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te kırmızı ışık ihlali kazasında 2 yaralı, sürücüye 5 bin TL ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te kırmızı ışık ihlali kazasında 2 yaralı, sürücüye 5 bin TL ceza verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'teki Demir Çelik Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyona çarptı ve kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün ehliyeti 60 gün süreyle alınırken, 5 bin TL trafik idari para cezası kesildi; yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 5 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaza, Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 78 AAB 376 plakalı otomobil, Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada kavşaktan geçiş yapan O.D. idaresindeki 78 BN 600 plakalı kamyona çarpan otomobilde bulunan sürücü İ.Ö. ile yolcu İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.Ö.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kırmızı ışık ihlali nedeniyle de 5 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Demir ÇelikYaralanma3. SayfaKarabükGüncelTrafikCezaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kocasını herkes tanıyor El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
17:03
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999’da görmüştük
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 18:35:14. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te kırmızı ışık ihlali kazasında 2 yaralı, sürücüye 5 bin TL ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei