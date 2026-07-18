Karabük\'te Kırmızı Işık İhlalleri Kamero ile Kaydedildi

Karabük'te bazı sürücülerin kırmızı ışıkta durmayarak yaptığı trafik ihlalleri, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.

Görüntülerde, trafik ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen bazı araç sürücülerinin durmayarak kavşaktan geçtiği görülüyor.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, kavşağı kullanan diğer araçlar için tehlike oluşturduğu anlar da kameraya yansıdı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallerin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KARABÜK