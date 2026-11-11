Karabük\'te komşuların ihbarıyla eve giren polis, 40 yaşındaki Kemal S.\'yi ölü buldu

Karabük'te komşuların ihbarıyla eve giren polis, 40 yaşındaki Kemal S.'yi ölü bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'taki evinde bir süre haber alınamayan 40 yaşındaki Kemal S. için komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde yaptığı kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
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