Karabük'te Köprüden Atlayan Şahıs Yaralandı

20.02.2026 22:21
Köprüden atlamak isteyen şahıs, vatandaşlar ve polis müdahalesine rağmen düştü ve yaralandı.

Karabük'te köprüden atlamak isteyen şahsın vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tutunamayarak yere düştü. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak yere düştü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

