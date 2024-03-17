Karabük\'te kumar oynatan ve oynayanlara para cezası kesildi

Karabük'te kumar oynatan ve oynayan şahıslara para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde "kumar oynanmasının önlenmesine" yönelik yapılan çalışmada Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde iş yerinde kumar oynattığı belirlenen S.K. hakkında işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 12 bin 850 TL idari yaptırım uygulandı. - KARABÜK
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İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ile ''terör örgütü propagandası yapman'' suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan etkinlik alanı çevresinde polise mukavemet gösteren ve yasa dışı slogan atan 70 şahıs hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.
Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bir gecekondunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcuya gelen 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri vitrindeki altınları çaldı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerden 2'si yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Ali K. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ise ağır yaralandı. Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'de iftar için ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde bulunan Ortamahalle Camii'nde çıkan yangın sonucunda cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, Ramazan ayında camisiz kaldıklarını belirterek yardım beklediklerini ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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