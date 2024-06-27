Karabük'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bulak kavşağında meydana geldi. E.T. idaresindeki 78 MA 0539 plakalı motosiklet Bulak Kavşağı'nda ışıklardan 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'ye dönmek istediği esnada F.K. idaresindeki 78 AR 652 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan E.E.Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK