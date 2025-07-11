Karabük'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010. Sokak'ta meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 78 ABH 993 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yolcu D.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK