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Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük\'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
22.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 16:26
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Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.Y. yönetimindeki motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde Namal kavşağında Ö.T.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ YETERSİZ ÇIKTI

Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, alkol kontrolünde 0.50 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin yeterli olmadığı belirlendi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ceza işlemi uygulandı.

Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Safranbolu, Motosiklet, Karabük, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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