Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı

Karabük\'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı

Karabük'te asker uğurlaması sırasında motosikletle seyir halinde olan M.E.D, silahla ateş açtı. Olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek M.E.D'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.E.D. hakkında adli işlem yapıldı.

15.02.2024 20:59
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Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asker uğurlaması sırasında arkadaşı ile birlikte motosiklete binen M.E.D, seyir halindeyken silahla ateş açtı. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu M.E.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan M.E.D. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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