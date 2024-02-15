Karabük\'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı

Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, Kaan savaş uçağını satın alacak ve kullanacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.