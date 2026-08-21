Karabük\'te Narkotik Operasyonları: 3 Tutuklama

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, işlem yapılan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 parça halinde net 2,96 gram, 224 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 14 içimlik peçeteye emdirilmiş 0,1 gram sentetik kannabinoid, 8,13 gram metamfetamin, 6,29 gram reçine esrar, 16 adet sentetik ecza ile daralı ağırlığı 1,80 gram, net ağırlığı 0,88 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 12 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.