Karabük\'te Orman Yangını: Kamış Köyü Zarar Gördü

Karabük'teki orman yangınında zarar gören Kamış Köyü'ndeki evler dron ile görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlayıp geniş alana yayılan orman yangınında 23 saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

Orman yangını nedeniyle Karabük merkeze bağlı Kamış Köyünde 7 ev 2 ahır zarar gördü.

Yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Yangın öncesinde köyün boşaltıldığını söyleyen Sadık Özdal, "Benim de dün annem vefat etmişti. Defnettikten sonra Karabük'e gittik. Yangını duyduk sonra. Dün jandarma geçişlere izin vermiyordu ama bugün alternatif yoldan geldik. Gördüğüm manzara bu yani işte. Ev ve samanlık komple gitmiş" dedi.

Nefes darlığı yaşayan İbrahim Özdem, hiçbir şey alamadan evi terk etmek zorunda kaldığını, bütün eşyalarını yangında kaybettiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Ali Uysal da yangında 7-8 evin alevlere teslim olduğunu aktardı. - KARABÜK