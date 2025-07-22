Karabük\'te Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Burunsuz köyünde çıkan orman yangınına 205 personel ve 63 araçla müdahale sürüyor.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Burunsuz köyü Çıldıkışla mevkisinde bugün saat 16.32 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yangına orman ekipleri, belediye ekipleri, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumlar müdahale ediyor. Çalışmalarda 1 helikopter, 63 araç ve 205 personel görev alıyor" denildi.

Yerleşim yerlerine yakın bazı bölgelerde önlem amacıyla tahliyeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Valilik, sahadaki ekiplerin yoğun ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini aktardı. - KARABÜK