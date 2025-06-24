Karabük'te ormanlık alanlarda çıkan örtü yangınları itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Demir yolu üzerinde bulunan iki farklı noktadaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, Yenice ilçesi Hisar mevkii Demirciler Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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