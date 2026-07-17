Otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaylacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otluk alanda zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK