Karabük'te Oto Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Oto Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Karabük\'te Oto Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Karabük'te araçtan hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp serbest bırakıldı.

15.10.2024 12:41
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Karabük'te otodan hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın aracından çeşitli malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma neticesinde; 1 şüphelinin ikametinin önünde çalındığı ihbar edilen birer adet oto teybi, bijon anahtarı, 2 adet araç hoparlörü ve 1 adet araç içi telefon tutacağı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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