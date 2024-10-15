Karabük'te otodan hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın aracından çeşitli malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma neticesinde; 1 şüphelinin ikametinin önünde çalındığı ihbar edilen birer adet oto teybi, bijon anahtarı, 2 adet araç hoparlörü ve 1 adet araç içi telefon tutacağı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Oto Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?