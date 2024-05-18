Karabük'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var

Karabük\'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var

Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda otomobil çöp konteynerine ve bir evin bahçesinin demir korkuluklarına çarparak dururken, motosiklet sürüklenen sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

18.05.2024 12:37
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Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfık Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden E.A. (21) idaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken sağa dönüş yapmak isteyen E.A. (17) idaresindeki 78 ABM 765 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerine ve bir evin bahçesinin demir korkuluklarına çarparak durabilirken, motosikletle sürüklenen E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika

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