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Karabük'te otomobilin bagajında çocuk taşıyan sürücüye 690 TL ceza kesildi.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde Safranbolu'dan Karabük istikametine giden 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajında küçük çocuğun taşınmasıyla ilgili cumhuriyet savcısından alınan talimat sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen tahkikat sonucu bahse konu çocuğun ailesine şaka amaçlı aile bireylerinin bilgisi dışında böyle bir olayın gerçekleştirildiği beyanı alınırken, otomobil sürücüsüne trafik ekiplerince "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak" maddesinden 690 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK