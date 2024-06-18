Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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Karabük'te otomobilin bariyerlere çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesi Hamzalar mevkiinde meydana geldi. J.T. idaresindeki 11 ASS 580 plakalı otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T. (69), B.T. (64) ve A.T. (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KARABÜK