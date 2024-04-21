Karabük\'te Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Muammer Kener (21), 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 19 Mart'ta sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil, yolcu olarak indiği minibüsün önünden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kener'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan Kener, ağır yaralandı. Kener, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 32 gündür tedavi gören Kener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK
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