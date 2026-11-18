Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü, anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobilde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken otomobilde hasar oluştu ve yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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