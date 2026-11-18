Karabük'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.