Karabük'te polisten kaçan 15 yaşındaki sürücü ve sahibine 326 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Karabük'te polisten kaçan 15 yaşındaki sürücü ve sahibine 326 bin lira ceza verildi

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Karabük\'te polisten kaçan 15 yaşındaki sürücü ve sahibine 326 bin lira ceza verildi
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Karabük'te motosikletle polisten kaçan 15 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 326 bin lira trafik cezası uygulandı. Sürücüye 286 bin, araç sahibine 40 bin lira kesilirken motosiklet 60 gün yediemin otoparkına çekildi ve trafikten men edildi.

Karabük'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 15 yaşındaki sürücü ile araç sahibine çeşitli maddelerden toplamda 326 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde plakasız ve beyaz renkli motosiklet bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekiplerin motosiklete yöneldiği sırada araca yönelen sürücü, motosikleti çalıştırarak 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamanın ardından şüpheli şahıs, Nene Hatun Caddesi'nde motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün 15 yaşındaki İ.Ö. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ihtarına uymayarak kaçmak', 'sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'tescil edilen aracı tescil belgesi ve plakası olmadan kara yoluna çıkarmak' maddelerinden toplam 286 bin lira trafik idari para cezası kesildi.

Motosiklet sahibi olduğu öğrenilen D.Y.'ye de motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermekten 40 bin lira ceza uygulanırken, 78 AAH 134 plakalı olduğu öğrenilen motosiklet 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilip trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaKarabükTrafikGüncelSon Dakika

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