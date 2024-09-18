Karabük\'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Karabük'te bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Silaha el konulurken, gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK