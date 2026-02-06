Karabük\'te köyde çıkan yangın 4 evi ve bir ahırı küle çevirdi

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Doğanlar köyünde sabaha karşı çıkan yangında 4 ev ile bir ahır alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kenan Kayabaşı'na ait ve kullanılamayan ahşap evde elektrik kaçağından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Yangında Şükrü Yerlikaya, Mehmet Kayabaşı ve Mevlüt Tünay'a ait evler ile Yaşar Yüksel'e ait ahır alevlere teslim oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ovacık Belediyesi ile Karabük ve Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile su tankerleri, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evler ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KARABÜK