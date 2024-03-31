Karabük'te Şehir İçi Minibüsünde Fenalaşan Yolcu Vatandaşların Yardımıyla Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
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Karabük'te Şehir İçi Minibüsünde Fenalaşan Yolcu Vatandaşların Yardımıyla Hastaneye Yetiştirildi

Karabük\'te Şehir İçi Minibüsünde Fenalaşan Yolcu Vatandaşların Yardımıyla Hastaneye Yetiştirildi

Karabük'te bir minibüste fenalaşan genç, diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31.03.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
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Karabük'te şehir içi minibüsünde fenalaşan yolcu, vatandaşların yardımıyla şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Dün akşam üzeri meydana gelen olayda, 100. Yıl Mahallesinden Karabük Belediyesi Ulaşım AŞ. minibüsüne binen bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Dengesini kaybederek yere yığılan gence diğer yolcular müdahale etti. Fenalaşan gencin durumunun kötüye gitmesi üzerine şoför Fatih Akkaya aracı ile hiç düşünmeden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisine yöneldi. Dakikalar içerisinde hastaneye varan minibüsteki genç sağlık ekiplerinin ve diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak tedavi altına alındı. O anlar, minibüsün güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförü Fatih Akkaya, "Yolcu indirirken bir anda ses geldi. Arkaya baktığımda bir yolcu yere düşmüş ve adeta sara nöbeti geçiriyordu. Hemen hastaneye yöneldik. Hastaneye girip görevlilerden sedye istedim. Sonra sağlık ekipleri müdahale etti" dedi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Akkaya, "Yolcularda benimle aynı fikirdeydi. Biran önce hastaneye gitmemiz yönünde beni yönlendirdiler ve hep beraber minibüsle hastaneye gittik. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İnsanlık görevimizi yerine getirdik" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Şehir İçi Minibüsünde Fenalaşan Yolcu Vatandaşların Yardımıyla Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika

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