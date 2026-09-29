Kütahya\'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymiş

Kütahya'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Germiyan Sokak'ta hediyelik eşya satan 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, dükkanında çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Polis, zanlı olarak belirlediği 68 yaşındaki Salih Topsakal'ı eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakaladı. Temelkıran'ın eski eşi de gözaltına alınırken, kadının oğlunun zanlının kızıyla bir dönem sevgili olduğu belirtildi.
KÜTAHYA'da 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince cinayet zanlısı olduğu belirlenen Salih Topsakal (68), eşi ve kızıyla birlikte kaçarken yakalandı. Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Olay, Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokak'ta bulunan hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. Nalan Temelkıran, iş yerinde bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Temelkıran'ın aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Temelkıran'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
EŞİ VE KIZIYLA KAÇARKEN YAKALANDI
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Salih Topsakal olduğunu belirledi. Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinde eşi ve kızıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Topsakal, ifadesi için emniyete götürüldü.
Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken durdurularak ifadesi için emniyete götürüldü.
ÇOCUKLARI BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ
Öldürülen Nalan Temelkıran'ın oğlu ile katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili olduğu ve ayrıldıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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