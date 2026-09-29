Kütahya'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymiş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Germiyan Sokak'ta hediyelik eşya satan 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, dükkanında çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Polis, zanlı olarak belirlediği 68 yaşındaki Salih Topsakal'ı eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakaladı. Temelkıran'ın eski eşi de gözaltına alınırken, kadının oğlunun zanlının kızıyla bir dönem sevgili olduğu belirtildi.

KÜTAHYA'da 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince cinayet zanlısı olduğu belirlenen Salih Topsakal (68), eşi ve kızıyla birlikte kaçarken yakalandı. Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olay, Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokak'ta bulunan hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. Nalan Temelkıran, iş yerinde bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Temelkıran'ın aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Temelkıran'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

EŞİ VE KIZIYLA KAÇARKEN YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Salih Topsakal olduğunu belirledi. Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinde eşi ve kızıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Topsakal, ifadesi için emniyete götürüldü.

Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken durdurularak ifadesi için emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARI BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

Öldürülen Nalan Temelkıran'ın oğlu ile katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili olduğu ve ayrıldıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüvenlikKütahyaCinayetGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar "Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Talas’ta acı son: Merdiven kaydı, balkonunu temizleyen 49 yaşındaki kadın 13. kattan düşerek öldü Talas'ta acı son: Merdiven kaydı, balkonunu temizleyen 49 yaşındaki kadın 13. kattan düşerek öldü
Premier Lig’den Manchester City için karar Premier Lig'den Manchester City için karar
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:52
Bir belediye daha adım adım AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye daha adım adım AK Parti'ye geçiyor
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 22:33:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'daki dükkan cinayetinde yeni detay: Çocukları bir süre önce sevgiliymiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei