Karabük\'te Su Tankeri Kazasında Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Karabük'te belediyeye ait su tankerinin çarpması sonucu ağır yararlanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Demirçelik Kavşağında 4 gün önce meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Şentürk (42), Karabük Belediyesine ait Haşim İ. idaresindeki 34 BAC 162 plakalı ait su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şentürk, olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şentürk 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KARABÜK