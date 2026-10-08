Karabük'te sürücü, taksi altındaki yavru kediyi vatandaşla birlikte kurtardı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Menderes Caddesi'nde ticari bir taksinin alt kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Sürücünün çabaları yetersiz kalınca çevreden bir vatandaş yardıma koştu ve yavru kedi uzun uğraş sonucu otomobilin altından kurtarıldı.
Karabük'te bir ticari taksinin alt kısmına giren yavru kedi, taksi sürücüsü ve çevredeki bir vatandaşın yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, şehir merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari taksi sürücüsü Ramazan Aykutlu, aracının alt kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine alt kısmına bakan Aykutlu, kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Aykutlu'nun çabalarına rağmen yavru kedi çıkarılamayınca çevrede bulunan bir vatandaş da yardıma koştu. Bir süre devam eden uğraşın ardından yavru kedi otomobilin altından çıkarılarak kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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