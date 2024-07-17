Karabük'te tartıştığı eski erkek arkadaşıyla rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te tartıştığı eski erkek arkadaşıyla rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, R.A. isimli genç kadın, eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atladı. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 23:54
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Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. R.A. (24) isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7. kattaki dairenin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te tartıştığı eski erkek arkadaşıyla rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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