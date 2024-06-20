Karabük'te Trafik Kazalarında 5 Kişi Yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yenimahalle Sadri Artuç Caddesi üzerinde M.A.; idaresindeki 35 BUC 508 plaka sayılı araç ile Sadri Artuç Caddesi üzerinde Güven Kavşağından seyir halinde olduğu esnada yaya geçidinde yayalara yol vermek için durakladı. Bu sırada M. Ç. idaresindeki 78 ABV 310 plakalı motosikletiyle önünde duraklayan araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. yaralandı. Hafif yaralanan sürücü M.Ç., Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.C. idaresindeki 78 BV 952 plakalı motorsikleti ile Öğretmenler Sitesi istikametinden kavşak istikametine gittiği esnada 78 DD 060 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü olay yerinden ayrılırken yaralı motosiklet sürücüsü M.C. ve arkasında bulunan İ.Y.; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

H.K. idaresindeki 06 RPS 88 plakalı motorsikleti ile Yıldız Caddesi üzerinde; Bahattin Gazi Camii istikametinden Kayabaşı meydan istikametine seyir halindeyken aracının hakimiyetini kaybetti. Yan yatan motosiklet yerde metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü H.K. ve arkasında bulunan yolcu S.G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK