Karabük\'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi.

Bostanbükü köyünden kavşağa giriş yapan B.B. idaresindeki67 AEP 763 plakalı otomobil ile Kastamonu istikametine gitmekte olan M.Ş. idaresindeki 41 LH 974 ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerin yara alamdan atlattığı kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan S.B., H. Ş., ve T. M. Ş. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Trafik polisleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK