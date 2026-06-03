Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Karabük\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
03.06.2026 15:22
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Karabük-Eflani yolunda otomobil ve minibüs çarpıştı, kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük- Eflani kara yolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük-Eflani kara yolu Karaevli mevkiinde meydana gelen kazada, Eflani'den Karabük istikametine seyir halinde olan Ziya P. idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sunay T. yönetimindeki 78 SN 146 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Kaza anı minibüsteki araç kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçtiği ve ardından servis otobüsüyle çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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