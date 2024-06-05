Karabük'te trafik kazasında ölüme neden olan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazasında ölüme neden olan sürücü serbest bırakıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 ay önce motosiklet sürücüsü Tevfik Arayıcı'ya çarpıp, ölümüne neden olan Serhat Furkan Yılmaz, Safranbolu adliyesinde görülen karar duruşması sonrası serbest bırakıldı. Ailenin avukatı ise verilen karara tepki gösterdi.

05.06.2024 14:47
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 ay önce motosiklet sürücüsü Tevfik Arayıcı'ya çarpıp, ölümüne neden olan Serhat Furkan Yılmaz, Safranbolu adliyesinde görülen karar duruşması sonrası serbest bırakıldı.

6 ay önce trafik kazasında oğlunu kaybeden acılı anne mahkeme sonrası gözyaşlarına boğulurken, ailenin avukatı ise verilen karara tepki gösterdi.

Bir iş yerinde motokurye olarak çalışan 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı 9 Aralık 2023 tarihinde Çavuş Mahallesi Mimar Sinan caddesi Belediye park bahçeler müdürlüğü önünde karşı istikametten gelen Serhat Furkan Yılmaz idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kazaya sebep olan sürücü ise olay yerinden kaçmış daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Serhat Furkan Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Safranbolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında bilirkişi raporu raporlarına göre asli kusurlu görülen sürücü Serhat Furkan Yılmaz'a mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptı. Sanığa verilen cezadan şartlı salıverme süresi çıkarıldığından 3 yıl 9 ay 2 gün hapis cezasına dönüşmesi ve 180 gün boyunca cezaevinde tutuklu bulunması gözaltına alındığından serbest bırakılmasına karar verilmesi sonra acılı anne ve ailenin avukatı karara tepki gösterdi.

Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan Avukat İlyas Kelepircioğlu, müvekkilinin alkollü sürücü tarafından kasten ölümüne sebep olunduğunu belirterek, "Davanın son karar duruşması yapıldığını ve mahkeme sanık hakkında gerekli yargılamaları yaparak sanığın asli ve tam kusurlu olduğuna kanaat getirerek 7.5 yıl hapis cezasına hükmetti. Bu ceza bizim nezdimizde çok az bir cezadır. Gencecik bir delikanlı toprağa düşmüştür. Bundan dolayı annesi ve ailesi çok üzülmüştür ve gözyaşlarına boğulmakta. Verilen bu kararla birlikte sanık tahliye de olmuştur. Yine toplumumuzda bir suçlara karşı, cezasız kalması örnek bir karar olmuştur. Biz bu kararı istinaf edeceğiz. Sanığın en azından olası kastla adam öldürme suçundan yargılanması için tekrar üst mahkemeye başvuracağız" diyerek karara tepki gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te trafik kazasında ölüme neden olan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika

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