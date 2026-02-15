Karabük\'te Trafo Patladı, Yangın Söndürüldü

Karabük'te patlayan elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulunan trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK