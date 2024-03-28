Karabük'te Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Karabük\'te Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

28.03.2024 17:14
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Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarına devam ediyor.

İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında daralı ağırlığı 43,37 gram macun halinde esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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