Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 8 Kişi Yakalandı

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 kişi yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

12.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmaları sürüyor.

9 Mart 2024 tarihinde Karabük- Eskipazar Cildikısık Tüneli mevkiinde M.S, E.Ö, E.B isimli şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde şahısların yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 9.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

10 Mart 2024 tarihinde Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçtaki S.U ve D.A isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2,30 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 6,15 gram bonzai ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

11 Mart 2024 tarihinde O.Ü ve G.İ isimli şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde şahısların üzerlerinde daralı ağırlığı 94.91 gram bonzai maddesi ele geçirildi. O.Ü isimli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Mmal ve Ticareti ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından, G.İ isimli şahıs hakkında da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Aynı tarihte il merkezinde düzenlenen ikinci operasyonda Ş.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahsın aracında yapılan aramada daralı ağırlığı 57.21 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi.

Düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan O.Ü. ve Ş.Ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Karabük, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement