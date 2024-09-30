Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda durumlarından şüphelenilen S.Ö., E.D. ve E.B.Ş. isimli şahıslar 108 parça halinde peçeteye emdirilmiş vaziyette bonzai ve 76 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerde S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. - KARABÜK