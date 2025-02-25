Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkezde uygulama yaptı. Durumundan şüphelenilen İ.K. isimli şahsı durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 250 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK