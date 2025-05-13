Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 5 parça halinde 2,14 gr metamfetamin ile 2 adet telefonu incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK