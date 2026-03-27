Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan 4 ayrı operasyonda, 7 şahsın üzerinde, ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 9 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet uyuşturucu madde kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
