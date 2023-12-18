 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda toplamda 168 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
18.12.2023 - 18:20,
Abone Ol

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldı. Merkez organize sanayi bölgesinde durdurulan araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada, 168 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi aldıkları bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada ise 13 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement