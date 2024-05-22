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Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde yaptıkları operasyonda 2 şahsın bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada, 0,8 gram esrar, 24,5 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz madde, birer adet uyuşturucu kullanma aparatı, şarjör ve şarjör içerisinde 3 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK