Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde 16-17 Mart tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, 96,25'ü bonzai, 9,81'i metamfetin olmak üzere toplamda 106,06 uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK