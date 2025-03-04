Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı, madde ele geçirildi.

04.03.2025 13:24
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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 12 adet uyuşturucu hap, 13,73 gram uyuşturucu madde ve cam aparat ele geçilirken B.T., H.İ.E., Y.B., E.Ö. ve M.A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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