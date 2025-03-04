Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 12 adet uyuşturucu hap, 13,73 gram uyuşturucu madde ve cam aparat ele geçilirken B.T., H.İ.E., Y.B., E.Ö. ve M.A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı. - KARABÜK