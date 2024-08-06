Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Karabük'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda A.T.D.M ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken yapılan aramada 63,34 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.D.M çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK