Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulamalarda M.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 44.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Yakalama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?