Karabük'te Yağmur Sonrası Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Karabük'te yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Cumayanı mevkiinde meydana geldi. E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı Honda marka otomobil, Karabük istikametine seyir halinde iken Cumayanı mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı zeminin ıslak olmasından dolayı kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.A., B.C. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - KARABÜK