Karabük'te Yakalanan Uyuşturucu Şüphelisi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Karabük'te yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 467,11 gram uyuşturucu madde 1 adet kenevir bitkisi, 4 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK