Karabük\'te Yol Kontrolünde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice yol kontrolü sırasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta ve şahısların üzerinde arama yapan ekipler 109 adet 150 mg sentetik hap, 15 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen sarı renkli sentetik hap ve 9 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli sentetik hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince uyuşturucu haplara el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
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