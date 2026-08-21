Karabük'te Yumruklu Kavga
Yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralandı, polis olaya müdahale etti.
Karabük'te iki kişi arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Taraflar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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